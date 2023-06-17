بيان سعودي عاجل بشأن التصوير أثناء أداء مناسك الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج، داعية إلى اغتنام بركة الأوقات، والتزود من الخيرات.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": إن آداب التصوير أثناء أداء مناسك الحج تشمل: "تجنب إطالة الوقوف، والابتعاد عن مسارات الطائفين، وتجنب عرقلة حركة السير، واحترام خصوصية الآخرين".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج من الخارج إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج.

وأكدت الوزارة على تضافر كافة الجهود من أجل نجاح موسم الحج هذا العام، وتسهيل كافة العقبات أمام الحجاج.