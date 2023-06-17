بعثة الحج المصرية: حصر حالات غسيل الكلى والتنسيق مع السعودية لاجراء الجلسات

جهود كبيرة تبذلها البعثة الطبية بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن من بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية.



وقال الدكتور محمد فوزي رئيس شعبة المدينة المنورة بالبعثة الطبية إن شعبة المدينة المنورة تعمل على مدار ٢٤ ساعة من خلال نوعين من الخدمات الأول هو خدمة العيادات التي تقدم الكشف الطبي من خلال ٦ عيادات بالمدينة في ٣ فنادق بالمدينة المنورة هي فنادق المرسى واعمار رويال ودار سلطان.



وأوضح انه يتم الكشف على الحجاج وصرف الدواء اللازم وفي حالة الحاجة الى نقل اي حالة للمستشفى يتم التنسيق مع الجانب السعودي.



وأشار إلى أنه تم حصر حالات غسيل الكلى والتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لاجراء جلسات الغسيل في مواعيدها وكذلك يتم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لحالات الامراض المزمنة مثل الأورام لتلقي العلاج اللازم في مواعيده.



وأوضح أن النوع الثاني هو الخدمات الوقائية حيث تم استقبال الحجاج في الفنادق وعقد جلسات تثقيفية وتوعوية الواجب اتباعها اثناء المناسك لتجنب العدوى حيث تم عقد 343 ندوة للتوعية بكيفية الوقاية من النزلات المعوية والأمراض المعدية حضرها 11 ألفا و185 حاجا.



وقال الدكتور محمود فوزي أنه في حالة اشتباه في كورونا تم توفير اختبار سريع للكشف على حالات الاشتباه.



وأضاف أنه يوجد فريق متخصص من البعثة الطبية المصرية يقوم بالمرور على المستشفيات مرتين صباحا ومساء بالتنسيق مع السلطات لمتابعة الحالات وترصد الأمراض المعدية حال إصابة اي حاج بها.



وقال إن البعثة الطبية المصرية قدمت خدماتها لـ 1503 حجاج في عيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة بينهم 684 حاجا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و 819 حالة في فنادق مكة المكرمة.



وأشار إلى أنه تحويل 18 حاجا مصريا إلى المستشفيات السعودية وخروجهم جميعا بعد تلقي الخدمة الطبية فيما عدا 3 حالات يجري متابعتها يوميا.



وأوضح ان عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 17 حالة، بينهم 4 حالات كورونا، مؤكداً أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.



وقال إن البعثة الطبية المصرية للحج خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين:

9660545027145+

9660545053928+

وفي المدينة المنورة:

9660540341747+

IMG-20230617-WA0053

IMG-20230617-WA0054