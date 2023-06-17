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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة.. مجدي أحمد علي يكشف شهادته عن ثورة 30 يونيو في برنامج «الشاهد»

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

يحل المخرج مجدي أحمد علي، ضيفًا في برنامج "الشاهد"، الليلة مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، وحديث حول شهادته عن ثورة 30 يونيو، وفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويكشف علي في شهادته عن الثورة، ببرنامج الشاهد المذاع علي قناة إكسترا نيوز، كيف كان يرى الشعب المصري فترة حكم الإخوان وتفاصيل رفض مفاوضات الإخوان فض اعتصام الفنانين والمثقفين.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

برنامج الشاهد

 

ويذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

مجدى أحمد على محمد الباز الشعب المصري ثورة 30 يونيو برنامج الشاهد

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