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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشكلة بسيطة | أول تعليق من مهيب على أزمة مداخلة لاعب المصري

مهيب عبد الهادى
مهيب عبد الهادى

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على أزمة المداخلة التي أجراها مع التونسي إلياس الجلاصي لاعب فريق المصري البورسعيدي.


وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا": تابعت أمس ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لمداخلة لاعب النادي المصري إلياس الجلاصي مع برنامج اللعيب.

وتابع: "وتواصلت اليوم مع إدارة النادي المصري المحترمة وأكدت لهم على تقديري الكامل لإدارة النادي وجماهيره العظيمة، واكدت لهم اننا نقف على مسافة واحدة من كل الاندية وكل اللاعبين واوضحت لهم ان ما حدث خلال الحلقة فيما يخص اللاعب كان سوء تفاهم غير مقصود وتم ازالة اللبس الذي حدث، وقد تلقت ادارة النادي المصري ماحدث وهو ما اتمناه ايضا من جماهير النادي المصري العريقة.

واختتم: "مرة اخري اجدد تقديري واحترامي الدائم للاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري وكل اعضاء مجلس ادارة النادي العريق على طي صفحة هذه المشكلة البسيطة بصورة نهائية.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦١٧_٢١٤٢٥٠

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