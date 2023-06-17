خناق ووجع دماغ | بوست مثير من خالد الغندور

نشر الإعلامي الرياضي خالد الغندور، منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب نجم الزمالك السابق: "الحياة مش مستاهلة خناق ووجع دماغ عندك رأي قول واتكلم ولا تبالي بالآخرين مساء الفل على جميع المحترمين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.

وستنطلق مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة 9:30 ويسعى الزمالك لحصد بطولة هذا الموسم، لتعويض خروجه من دوري أبطال إفريقيا وتراجعه في جدول ترتيب الدوري، حيث تطمح جماهير الفارس الأبيض في تحقيق بطولة هذا الموسم.