3 عروض تهدد بقاءه.. نجم الزمالك على حافة الرحيل من الفريق

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن تلقي لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو عروض تركية وخليجية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود رغبة من اللاعب في خوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "العروض تنهال علي زيزو من أندية في تركيا والسعودية وقطر الإمارات هل يستمر زيزو مع الزمالك ؟! المؤكد ان زيزو لن يستغل الشرط الجزائي في عقدة ؟"

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولم يفتح النادي حتى هذه اللحظة خطوط التواصل مع اللاعب، من أجل تمديد عقده مع النادي بداية من الموسم المقبل بصورة نهائية، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ والرحيل عن الأبيض بنهاية الموسم المقبل.