بعد الجدل.. ترامب يحذف صورة له بهيئة المسيح على “تروث سوشال”

بعد موجة من الجدل الواسع، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حذف صورة كان قد نشرها عبر حسابه على منصة Truth Social التي يمتلكها، ظهر فيها بهيئة السيد المسيح.



وأثارت الصورة، التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والانقسام بين مؤيدين ومعارضين، قبل أن يتم حذفها لاحقًا دون إصدار توضيح رسمي حول أسباب ذلك.



وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بابا الفاتيكان، واصفًا إياه بـ"الضعيف للغاية" في التعامل مع قضايا الجريمة، مؤكدًا رفضه تقديم اعتذار، بقوله إن البابا لاون الرابع عشر "يقول أشياء خاطئة"، على حد تعبيره.