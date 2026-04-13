البنك الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون العرب بثنائية مثيرة في دوري نايل
طقس الثلاثاء 14 أبريل 2026 ودرجات الحرارة في مصر
غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق
خطوة بخطوة.. كيف تحجز شقتك عبر منصة مصر الرقمية؟ وما حدود الدخل المطلوبة؟
ترامب يفاجئ عاملة دليفري بـ100 دولار بقشيش أثناء استلام وجبة
تبكير صرف مرتبات أبريل 2026 وموعد الزيادات الجديدة
العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا
وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي: مجرد عثرة وسأعود أقوى من قبل
الهلال الأحمر: قوافل المساعدات إلى غزة مستمرة والدعم الإنساني لا يتوقف
التضليل دليل إفلاس.. الحبيب علي الجفري يكذب تصريحات منسوبة لـ وزير الأوقاف
الأنبا ميخائيل يشارك أبناءه من ذوي القدرات الخاصة احتفالات عيد القيامة
ترسيخ العدالة الاجتماعية.. برلمانية: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة طوق نجاة للمجتمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تستدعي السفير الإيطالي للاحتجاج على تصريحات تاياني حول لبنان

السفير الإيطالي
السفير الإيطالي
أ ش أ

 استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، السفير الإيطالي للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التي وصف فيها قصف إسرائيل للمدنيين في لبنان بأنه غير مقبول.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الإيطالي لوكا فيراري احتجاجا إدانة تاياني للهجمات الإسرائيلية "غير المقبولة" على المدنيين في لبنان خلال زيارة لبيروت، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كان تاياني قد كتب في وقت سابق على منصة "إكس" أنه جاء إلى لبنان "للتعبير عن تضامن إيطاليا، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة على السكان المدنيين".

وكانت الحكومة الإيطالية قد استدعت السفير الإسرائيلي الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية على قافلة من قوات حفظ السلام الإيطالية التابعة للأمم المتحدة في لبنان، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة واحدة على الأقل دون وقوع إصابات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

وسام أبو علي

رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي

مصرع شاب في المنوفية

الضحية الثانية.. مصرع شاب غرقا داخل بحر سيف اثناء احتفالات شم النسيم في المنوفية

مصرع سيدة في المنوفية

مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس في المنوفية

شم النسيم

انتشار الفرق الطبية المتنقلة بأسوان خلال احتفالات شم النسيم

بالصور

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

أسباب وعلامات تلف حساس الكرنك في السيارة

حساس الكرنك
حساس الكرنك
حساس الكرنك

الفجوة تتسع.. هوندا تقر بتفوق الصين في سباق صناعة السيارات

هوندا
هوندا
هوندا

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد