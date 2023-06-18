أحمد عادل ميسي على طاولة الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق عن بعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى الزمالك الموسم المقبل .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": تلقت اللجنة الفنية بنادي الزمالك، ترشيحات من وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.



وأكمل: ظهر "ميسي" بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري في الموسم الجاري ولفت الأنظار إليه بشدة بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة.

وأضاف: "أبدت اللجنة الفنية بنادي الزمالك إعجابها بقدرات أحمد عادل ميسي ورحبت بعودته للزمالك من جديد خاصة وأنه من ناشئي النادي، إلا أنها قررت عرض الصفقة على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الاتحاد السكندري لحسم الصفقة.