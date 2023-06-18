لازم تكشف.. حسام موافي يحذر من تورم القدمين| فيديو

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني من مغبة إهمال ظاهرة " تورم القدمين " قائلاً : “ مش حاجة بسيطة أول ما رجليك تورم لازم تراجع الطبيب”.

وأضاف موافي خلال حواره مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" قائلا:"اي واحد رجله بتورم يروح للدكتور ممكن يكون له علاقة بأمراض القلب أو الكبد أوال كلية أو مشكلة في أوردة الدم في القدمين "

احتمال طبيعى



وواصل : " برضه احتمال يبقى طبيعي بس عنده إنسداد ليفماوي ولازم يكشف الدورة الدموية عبارة عن دائرة مغلقة، أي أن الدم يسير من الجهه اليسرى للقلب، في الشرايين، ويرجع من الجهة اليمنى في الشرايين ايضا.



وأشار موافي إلى أن الماء الذي يخرج من الشريان ولا يعود مرة أخرى للوريد يسبب تورم القدمين، و"الورم" عبارة عن مياه خارج الأوعية الدموية حول الخلايا، بالإضافة أن الضغط في الشريان يكون عالي، ويرجع ذلك لهبوط في الجهة اليمنى للقلب.