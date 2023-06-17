حسام موافي: المصريون لايؤمنون بثقافة الفحص الدوري للاطمئنان على الصحة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن المصري عموماً لا يؤمن بثقافة الفحص الدوري للاطمئنان على الحياة وهو سلوك حياة حتى تعامل المصري مع سيارته حيث لا يتوجه لاجراء الصيانة إلا بعد حدوث مشكلة.

وأضاف موافي خلال مداخلة مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"فيه نسبة ومش بطالة من المصريين مؤمنة بثقافة الاطمئنان على الصحة سواء رجل أو مراة عبر الفحص الدوري ولابد أن يتم كل ستة أشهر أو سنة في أعمار ما بعد الاربعين عاماً ".

الأسر سيئة السمعة



وأكد أنه في حالات الأسر سيئة السمعة جهة الامراض عليه أن يبادر بالفحص الدوري قبل اعمار قبل 40 عاماً مثل أمراض السكر والضغط والسرطان بالاخص سرطان القولون والثدي.



وكشف أن اصعب تشخيص في الطب هو تشخيص مرض الضغط قائلاً:"أثناء دراستي تقدمت بطلب لأستاذي بالجامعة أني أريد أجراء قياس ضغط الدم للطلاب قبل الامتحان الشفوي لصعوبة مواجهة الطالب للاستاذة وخوفه وبالفعل اجريته على نحو 1000 طالب ووجدت على سبيل المثال طالب ضغطه 120/80 واصبح 240/180 بعد الامتحان مباشرة ثم عاد لطبيعته ".

ووجه موافى نصيحة لطلاب الثانوي العامة بضرورة عدم الانفعال والنوم الكافي لساعات كافية قائلاً :"لازم نهدي الطلاب ومايخفوش وعليهم النوم لساعات كافية ".