عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: المصريون لايؤمنون بثقافة الفحص الدوري للاطمئنان على الصحة

حسام موافى
حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن  المصري عموماً لا يؤمن بثقافة الفحص الدوري للاطمئنان على الحياة  وهو سلوك حياة حتى تعامل المصري مع سيارته حيث لا يتوجه لاجراء الصيانة إلا بعد حدوث مشكلة.

وأضاف موافي خلال مداخلة مع  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:"فيه نسبة ومش بطالة من المصريين مؤمنة بثقافة الاطمئنان على الصحة سواء رجل أو مراة عبر الفحص الدوري  ولابد أن يتم كل  ستة أشهر أو سنة في أعمار  ما بعد الاربعين عاماً ".

الأسر سيئة السمعة


وأكد أنه في حالات الأسر سيئة السمعة جهة الامراض عليه أن يبادر بالفحص الدوري  قبل اعمار قبل 40 عاماً مثل أمراض السكر والضغط والسرطان بالاخص سرطان القولون والثدي.


وكشف أن اصعب تشخيص في الطب هو تشخيص مرض الضغط  قائلاً:"أثناء دراستي تقدمت بطلب لأستاذي بالجامعة أني أريد  أجراء قياس ضغط الدم  للطلاب قبل الامتحان الشفوي لصعوبة مواجهة الطالب للاستاذة وخوفه وبالفعل اجريته على نحو 1000 طالب ووجدت على سبيل المثال طالب ضغطه 120/80  واصبح 240/180 بعد الامتحان مباشرة  ثم عاد لطبيعته ".

ووجه موافى نصيحة لطلاب الثانوي العامة بضرورة عدم الانفعال والنوم الكافي لساعات كافية قائلاً :"لازم نهدي الطلاب ومايخفوش  وعليهم النوم لساعات كافية ".

الإعلامية لميس الحديدي الامتحان الشفوي الدكتور حسام موافي الضغط السكر السكر والضغط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مصير حسين الشحات مع الأهلي

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

البوكس بكام؟ السجائر تثير حيرة المستهلكين.. وهذا سعرها الحقيقي والرسمي

ترشيحاتنا

علي عوف : لا يستطيع صيدلي أو مصنع تغيير سعر الأدوية

القومي لعلوم البحار: لا توجد طفرة في أسماك القرش.. وظهورها على الشواطئ طبيعي|فيديو

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

أوكرانيا تعلن وفاة 16 شخصا و31 في عداد المفقودين جراء الفيضانات الأخيرة

أكبر معمرة في العالم من مواليد 1900.. وموسوعة جينيس لا تعترف بها

تغير المسار.. إعلامي يكشف آخر مستجدات تجديد حسين الشحات للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

كيفية علاج احتقان الحلق فى الصيف

خست 20 كيلو .. صور أثارت الجدل لـ شذى حسون

فيديو

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ