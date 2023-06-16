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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حسام موافي: 40% من المصابين بهذا المرض لا يعانون أي أعراض

فحوصات تكشف عن الإصابة
فحوصات تكشف عن الإصابة بمرض السكري   

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة الانتشار، وهي من الأمراض التي تعتبر بوابة للكثير من الأمراض الخطيرة الأخرى، ومن أبرز أعراض مرض السكري: “التبول المتكرر، فقدان الشهية غير المبرر”.

 

فحوصات تكشف عن الإصابة بمرض السكري 

قال  الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب القصر العيني، إن 40% من الأشخاص المصابين بمرض السكري، لا يعانون من أي أعراض.

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وتابع حسام موافي في برنامجه "ربي زدني علما"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن تحليل السكر الطبيعي لا يمكنه أن يكشف بمفرده عن الإصابة به.

وأكد حسام موافي،  أن نتيجة نسبة السكر في الدم، تتأثر ببعض العادات اليومية، والأطعمة التي نتناولها خلال اليوم، لذا قد تكون النتائج غير صحيحة.

فحوصات تكشف عن الإصابة بمرض السكري 

وأضاف حسام موافي، أن قياس السكر التراكمي بانتظام، يوضح نتائج صحيحة بنسبة كبيرة، تؤكد الإصابة بمرض السكري من عدمها.

وأشار حسام موافي، إلى بعض الفحوصات ومن بينها “وظائف الكلى، والغدة الدرقية، صورة دم، وقياس الكوليسترول في الدم”، فهي من الفحوصات الضرورية والدورية التي يجب أن يقوم بها مرض السكري.

وأكد حسام موافي، أن الفحص من العادات الضرورية التي يجب القيام بها بشكل روتيني، وإذا كنت من الأشخاص التي تتميز بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشكلات صحية أخرى، يكون الفحص ضروري على الأقل كل عام.

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