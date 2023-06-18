عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكتلة الجسم.. حسام موافي يوضح مرحلة الإصابة بالسمنة

السمنة
السمنة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن وصف شخص بأنه مصاب بـ مرض السمنة يخضع لكيفية التشخيص عبر قياس "كتلة الجسم".

 

وأضاف موافي خلال مداخلة مع  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المعادلة الرياضية التالية البسط هو الوزن والمقام طول الشخص بالمتر مضروباً في الطول وبقياس الكتلة إذا كان المعدل 25  فهو شخص طبيعي غير مصاب بالسمنة أما إذا كان 30 فهو مصاب بالسمنة و35 سمنة مفرطة، أما 40 فهناك خطر ويجب التدخل الجراحي عبر تكميم المعدة".

إنقاص وزن

وتابع أن أفضل وأجمل عملية إنقاص وزن في العالم هي تناول الطعام السليم بكميات قليلة بدون حرمان ولكن  ليس بنهم.

 السمنة


وأكد حسام موافي أن السمنة تسبب زيادة مخاطر إصابتك بأمراض خطيرة مثل، ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول الضار في الدم، ومرض السكري، والشريان التاجي، وألم المفاصل، إضافة إلى الاضطرابات النفسية".

ارتفاع ضغط الدم اضطرابات الاضطرابات النفسية الإعلامية لميس الحديدي الاضطرابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

الأهلي يستقر على عودة ثنائى الفريق

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 18-6-2023

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر تدعم الجهد الإفريقي لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

ستائر إلكترونية تخفي لوحات السيارات.. الداخلية توضح حقيقة فيديو أثار الجدل

بكتلة الجسم.. حسام موافي يوضح مرحلة الإصابة بالسمنة

بيان عاجل من روسيا بشأن اتفاق الحبوب

لازم تكشف.. حسام موافي يحذر من تورم القدمين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

كيفية علاج احتقان الحلق فى الصيف

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ