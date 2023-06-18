بكتلة الجسم.. حسام موافي يوضح مرحلة الإصابة بالسمنة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن وصف شخص بأنه مصاب بـ مرض السمنة يخضع لكيفية التشخيص عبر قياس "كتلة الجسم".

وأضاف موافي خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "المعادلة الرياضية التالية البسط هو الوزن والمقام طول الشخص بالمتر مضروباً في الطول وبقياس الكتلة إذا كان المعدل 25 فهو شخص طبيعي غير مصاب بالسمنة أما إذا كان 30 فهو مصاب بالسمنة و35 سمنة مفرطة، أما 40 فهناك خطر ويجب التدخل الجراحي عبر تكميم المعدة".

إنقاص وزن

وتابع أن أفضل وأجمل عملية إنقاص وزن في العالم هي تناول الطعام السليم بكميات قليلة بدون حرمان ولكن ليس بنهم.

السمنة



وأكد حسام موافي أن السمنة تسبب زيادة مخاطر إصابتك بأمراض خطيرة مثل، ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول الضار في الدم، ومرض السكري، والشريان التاجي، وألم المفاصل، إضافة إلى الاضطرابات النفسية".