تونس.. تطورات جديدة في قضية الإخواني علي العريض رئيس الحكومة الأسبق

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن قرارًا قضائيًا صدر بتمديد توقيف علي العريض رئيس الحكومة الأسبق، في قضية شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن "قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهّد بالبحث في القضية المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب، قرر التمديد في الإيقاف التحفظي بالقيادي بحركة النهضة علي العريض مدّة أربعة أشهر إضافية".

وأشارت إلى أن "قاضي التحقيق كان قد أصدر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض لمدّة 6 أشهر قابلة للتمديد مرتين لمدة 4 أشهر عن كل واحدة وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبكات التسفير".

وفي ديسمبر الماضي، أمر قاضٍ تونسي بسجين العريض للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه.

وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ سبتمبر الماضي، وشمل التحقيق أيضا رئيس الحزب راشد الغنوشي.

وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة الإخوانية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم.