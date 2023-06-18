عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ تنصيب بايدن .. بلينكن يصل الصين في زيارة رسمية

أرشيفية
أرشيفية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات.

وأصبح بلينكن بهذه الزيارة، التي يسعى من خلالها لحلحلة أزمات عدة بين البلدين، أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.

فتور في العلاقات

وتأتي زيارة بلينكن للصين وسط فتور بالعلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتسببت أزمة نشبت عن تحليق منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي، في شهر فبراير/شباط، في تأجيل زيارة كانت مفترضة لوزير الخارجية الأمريكي للصين.

بلينكن يزور الصين اليوم وسط آمال ضئيلة بتحسن العلاقات

بلينكين يناقش القضايا الإقليمية مع نظيره الكوري الجنوبي قبل الذهاب إلى الصين

وتدهورت العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مما أثار مخاوف من احتمال اشتباكهما عسكريا يوما ما؛ بسبب جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تقول الصين إنها تابعة لها.

ويختلف البلدان أيضاً حول عدة قضايا، منها التجارة وجهود الولايات المتحدة لكبح صناعة أشباه الموصلات في الصين، وسجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

ومما يثير القلق بشكل خاص بالنسبة لجيران الصين هو إحجامها عن المشاركة في محادثات منتظمة بين جيشها والجيش الأمريكي، على الرغم من محاولات واشنطن المتكررة في هذا الصدد.

وقال بلينكن، قبل مغادرته للصين، إن للرحلة 3 أهداف رئيسية، هي: إنشاء آليات لإدارة الأزمات، وتعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها والتحدث مباشرة عن المخاوف ذات الصلة، واستكشاف مجالات التعاون المحتمل.

لكن مسؤولين أمريكيين، استعرضوا برنامج الزيارة في إفادة عبر الهاتف قبل أيام، قللوا من توقعات إحراز تقدم يذكر. وفي حين أن الهدف الرئيسي لبلينكن سيكون إجراء مناقشات "صريحة ومباشرة وبناءة"، قال المسؤولون إنه من غير المحتمل حدوث انفراجة في أي من القضايا الرئيسية.

بايدن بلينكن الصين وزير الخارجية الامريكي بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

قرار عاجل من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

زواج عرفي ومخدر في العصير.. اعترافات المتهمة الثانية بجريمة طبيب الساحل

الكاف يزف بشرى للأهلي بعد تتويجه ببطولة أبطال إفريقيا

عشت معاه سنة كاملة بدون زواج | طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة

أفشة والكارتي | الكشف عن صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي وبيراميدز

خطفت الأنظار بجمالها .. أحدث ظهور لطليقة وائل كفوري بعد خسارة وزنها

ضحية الأهلي.. كولر يُطيح بـ مدرب الوداد من تدريب الفريق

موضوعات متعلقة

بلينكن يزور الصين اليوم وسط آمال ضئيلة بتحسن العلاقات

بلينكين يناقش القضايا الإقليمية مع نظيره الكوري الجنوبي قبل الذهاب إلى الصين

أبو مازن: نرحب بوساطة الصين للتوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين

ترشيحاتنا

العلاقات المصرية الأوروبية.. ماذا يفعل جوزيب بوريل في مصر؟

إصابة 12 شرطيًا فرنسيًا خلال اشتباكات مع متظاهرين‎

أحمد عادل ميسي على طاولة الزمالك

خبير بيئي: 44 نوعا من أسماك القرش والحيتان في البحر الأحمر

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

صديق الشعراوي: الشيخ الراحل كان وسطيا وليس لديه أفكار متطرفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشكولاته الداكنة ؟

لو بتكسّر على طول| هذه الفيتامينات مقوية لـ «الأظافر».. خبيرة تغذية توضح

فيديو

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

لفظ أنفاسه وهو حاضن المصحف.. قصة أربعيني تأثر بها الملايين |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقي نظيره الزامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ