لأول مرة منذ تنصيب بايدن .. بلينكن يصل الصين في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات.

وأصبح بلينكن بهذه الزيارة، التي يسعى من خلالها لحلحلة أزمات عدة بين البلدين، أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.

فتور في العلاقات

وتأتي زيارة بلينكن للصين وسط فتور بالعلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتسببت أزمة نشبت عن تحليق منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي، في شهر فبراير/شباط، في تأجيل زيارة كانت مفترضة لوزير الخارجية الأمريكي للصين.

وتدهورت العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مما أثار مخاوف من احتمال اشتباكهما عسكريا يوما ما؛ بسبب جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تقول الصين إنها تابعة لها.

ويختلف البلدان أيضاً حول عدة قضايا، منها التجارة وجهود الولايات المتحدة لكبح صناعة أشباه الموصلات في الصين، وسجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

ومما يثير القلق بشكل خاص بالنسبة لجيران الصين هو إحجامها عن المشاركة في محادثات منتظمة بين جيشها والجيش الأمريكي، على الرغم من محاولات واشنطن المتكررة في هذا الصدد.

وقال بلينكن، قبل مغادرته للصين، إن للرحلة 3 أهداف رئيسية، هي: إنشاء آليات لإدارة الأزمات، وتعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها والتحدث مباشرة عن المخاوف ذات الصلة، واستكشاف مجالات التعاون المحتمل.

لكن مسؤولين أمريكيين، استعرضوا برنامج الزيارة في إفادة عبر الهاتف قبل أيام، قللوا من توقعات إحراز تقدم يذكر. وفي حين أن الهدف الرئيسي لبلينكن سيكون إجراء مناقشات "صريحة ومباشرة وبناءة"، قال المسؤولون إنه من غير المحتمل حدوث انفراجة في أي من القضايا الرئيسية.