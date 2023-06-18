نصائح لطلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان.. فيديو

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن الإرهاق والتعب الجسدي الذي يشعر به طلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان ناتج عن مشاعر القلق والتوتر التي تسيطر عليهم خلال هذه الفترة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الاولي المصرية، :"علاج الأرق يكون من خلال دعم الصحة النفسية والتخلص من الضغط النفسي والعصبي الذي يسيطر عليهم.

وأكمل:"الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على قيم غذائية يحتاجها الجسم، إلى جانب تناول الفاكهة وبعض أنواع الحلويات مثل الشيكولاتة تساعد علي افراز هرمون السعادة.