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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصائح لطلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن الإرهاق والتعب الجسدي الذي يشعر به طلاب الثانوية العامة ليلة الامتحان ناتج عن مشاعر القلق والتوتر التي تسيطر عليهم خلال هذه الفترة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة  الاولي المصرية، :"علاج الأرق يكون من خلال دعم الصحة النفسية والتخلص من الضغط النفسي والعصبي الذي يسيطر عليهم.

وأكمل:"الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على قيم غذائية يحتاجها الجسم، إلى جانب تناول الفاكهة وبعض أنواع الحلويات مثل الشيكولاتة تساعد علي افراز هرمون السعادة.

اتباع نظام غذائي صحي استشاري الصحة النفسية استشاري الصحة الدكتور جمال فرويز الاولي المصرية

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