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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قائمة مرشحي العطاء تكتسح نتيجة انتخابات الغرفة التجارية في الغربية

انتخابات الغرفة التجارية
انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الغربية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي سباق انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية منذ قليل عن اكتساح أفراد مجموعة قائمة العطاء علي حساب مجموعه أعضاء قائمة "معا لاستمرار البناء" والتي يقودها الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة الأسبق بنسبة تقترب من 70٪ الإجمالي الاصوات عقب تنازل مجموعة ائتلاف الوطني يتزعمها أبرزها رجل الأعمال  "محمود عياد".

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كانت مجموعة “"العطاء"تضم عدد كبار تجار طنطا و هم الحاج "ابو شادي السيد" و شهرته شادي يسري، و الحاج "امين غدية" وشهرته ميمي غديه و الحاج “شريف البشبيشي” و الحاج "صلاح عفيفي" و الحاج "إبراهيم أمين" و الحاج "محمد مصلح"و الحاج "جابر الزهيري"و "محمود سمير عيسى".

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كما تحدد مراحل التصويت الانتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لانتخاب 8 أعضاء من المجلس وتعيين 8 آخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكون من 16 عضوا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية .

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الجدير بالذكر أن الانتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية شهدت حشد كبير من التجار والمصنعين بمختلف الشعب من أعضاء الجمعية العمومية.

كما شهدت أجواء  الحشد وصراعات قوية بحرص كافة المرشحين علي جمع اصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوت بمختلف الشعب التجارية .

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