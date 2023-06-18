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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة أمريكية بارزة تزور الضفة والأردن وإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بأن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف ستتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والأردن، حيث ستبحث عددًا من الملفات.

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وقال البيان إن ليف ستقوم بجولة في المنطقة بين 17 و25 يونيو الجاري، حيث ستبحث في القدس مع كبار المسؤولين الإسرائيليين "المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك توسيع وتعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، وتقييد سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

وفي رام الله، ستلتقي مساعدة وزيرة الخارجية بكبار القادة الفلسطينيين لمناقشة "القضايا ذات الأولوية في العلاقات الأميركية الفلسطينية، بما في ذلك الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني". وخلال زيارتها، ستلتقي أيضاً مع المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني.

وفي الأردن، ستلتقي ليف بكبار المسؤولين الأردنيين، لمناقشة الأولويات الثنائية والإقليمية المشتركة.

الضفة الضفة العربية إسرائيل الأردن

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