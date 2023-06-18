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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعرضه في أغسطس| محمد هنيدي ينتهي من «المرعي البريمو» بعد ثلاثة أيام

محمد هنيدى
محمد هنيدى

قارب الفنان محمد هنيدى على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “المرعى البريمو” وذلك تمهيدًا لعرضه فى شهر أغسطس المقبل. 

ويتبقى للفنان محمد هنيدى وباقى فريق العمل ثلاثة أيام فى التصوير حيث يبدأ بعدها المخرج سعيد حامد مرحلة المكساج والمونتاج. 

محمد هنيدى 

ونشر الفنان محمد هنيدى البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “المرعي البريمو”  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلّق علي البوستر قائلا: محمد هنيدى : المرعي البريمو .. قريبا في الصيف، البوستر مسروق عشان خلصنا الفلوس على ميزانية الفيلم.

وكشف النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وقال محمد هنيدي :" لم نبدأ التصوير كما أشيع ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير للعمل".

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صعيدي في الجامعة الأمريكية

حل الفنان طارق لطفى ضيفا على برنامج the insider فى حلقة جديدة من البرنامج وتحدث خلالها عن كثير من الأمور الشخصية والعملية أهمها مشاركته فى فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركته فى الجزء الثاني من الفيلم والذي يتم التحضير له خلال هذه الفترة أكد طارق لطفى أنه لم يعرض عليه العمل حتى الآن، مشيرا أنه إذا دخل حيز التنفيذ، سوف يشارك فيه بمشهد واحد فقط كضيف شرف، مجاملة لهنيدي صديق عمره.

وعن عدم ظهوره فى المهرجانات الفنية أكد الفنان طارق لطفي، إنه ليس ضد فكرة الظهور او التواجد بالمهرجانات الفنية مشيراً إلى أهميتها.

الجزء الأول من صعيدي في الجامعة الأمريكية

الجزء الأول من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، عُرض منذ 24 عامًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، بسبب فكرته المختلفة التي دارت حول مجموعة من الشباب يدخلون الجامعة الأمريكية ويحتكون بثقافات مختلفة، ومثّل كل بطل من أبطال الفيلم إحدى طبقات المجتمع وكشف العمل عن نقاط معينة أو وجهات نظر بعينها يتفق عليها كل أبطال العمل، مثل كُره الكيان الصهيوني وظهرت في لقطة حرق العلم الإسرائيلي، وينتمي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الأول لنوعية الأفلام الكوميدية التي تعرض قضية مهمة وقصة في نفس الوقت.

الفنان محمد هنيدي المخرج سعيد حامد النجم محمد هنيدي المرعي البريمو سعيد حامد محمد هنيدي

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