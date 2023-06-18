بعد ما سهّلت السعودية من إجراءاتهم.. وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين

أفادت صحف محلية سعودية، اليوم الأحد، أن المملكة أعلنت تسهيل وصول وإجراءات السفر لدى حجاج يمنيين.

ووصل أول رحلة من الحجاج اليمنيين لمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد ، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وحذّر المركز الوطني للارصاد أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وتأتي تلك الحالة للطقس تزامنا مع موسم الحج.