خلال ساعات.. اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة عالمية

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي اتحاد جدة السعودي، سيعلن عن ضم النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال الساعات المقبلة.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"استكمل نجولو كانتي الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية مع اتحاد جدة، أمس السبت، وسيتم الإعلان عن الصفقة أخيرًا في الساعات المقبلة".

وأضاف:" تم تغيير الشروط لأن العقد سيكون أطول من المتوقع".

وسيتعاقد اتحاد جدة مع كانتي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

طارق حامد مهدد بالرحيل:



ووفقا لتقارير صحفية، فإن نادي اتحاد جده يتجه للاستغناء عن الدولي المصري طارق حامد، عقب التعاقد مع نجولو كانتي.