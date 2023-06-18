فرحة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية بعد امتحان العربي

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربيةـ حالة من الفرحة والسعادة والرضا بين صفوف الطلاب والطالبات عقب أداء امتحان مادة اللغة العربية ،نظرا لسهولة أجزائه الأمر الذي ترك السعادة علي وجوه أسرهم وذويهم.

من جهته كشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 ، جرى بدون تسجيل غرف العمليات سواء المتواجدة في الإدارات التعليمية الـ10 أو غرفة العمليات الرئيسية المتواجدة في المديرية أي شكاوى رسمية أو معوقات في دخول الطلاب، وأن الامتحان سار فى هدوء وذلك وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتأمين ماراثون الامتحانات.



وأوضح أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.