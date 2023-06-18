مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

استمعت هيئة محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، إلي مرافعة مرتضى منصور، في اتهامه بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وطلب مرتضى منصور، من هيئة المحكمة، بمستند من هيئة المحكمة موجه إلى إدارة فيس بوك وإدارة يوتيوب للتأكد من أن الصفحة التي ذكرتها الشاكية في دعوتها، لا تخصه وليس هو القائم عليها، وليست ملكه.

وأوضح مرتضى منصور خلال مرافعته في اتهامه بالتعدي على موظفة عمومية: "تقدمت إلى هيئة المحكمة بإقرار بأنه حد تاني بيدير الصفحة، والمحكمة مأخدتش بيه، فلو كده نخاطب الفيس بوك عشان ما نجيش الاقتصادية تاني ياريس".

ورفعت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الجلسة المنعقدة لمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، في القضية التي تم اتهامه فيها بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، لإصدار القرار نهاية الجلسة.

وطلب مرتضى منصور خلال الجلسة بالتصريح له بالحصول على ما يفيد تقديمه بلاغات للنائب العام ضد الشاكية، بالإضافة لطلبه التصريح بالحصول على ما زعم أنه صدر قرار بوقف الموظفة عن العمل، كما ادعى سابق اتهامها في قضايا رشوة، بحسب محام حضر الجلسة.

وقال مرتضى منصور في مرافعته أمام هيئة المحكمة: أنا عيد ميلادي النهارده وجاي أحتفل معاكم في المحكمة الاقتصادية تقديرا ليكم.

وأردف مرتضى منصور: "أن الموظفة تم وقفها عن العمل من قبل جهتها، وادعت أنها رئيسة اللجنة، والكلام ده مش حقيقي هي شغالة في الجهاز المركزي لكن مش رئيسة اللجنة اللي جات تفتش على نادي الزمالك".

ووصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة؛ لحضور جلسة محاكمته في القضية التي تم اتهامه بها بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والتي من المقرر أن تشهد حضوره.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا في وقت سابق، يفيد بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية التي تحمل رقم 113 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وشهدت أحداث جلسة المحاكمة السابقة طلب المستشار بدر السبكي، رئيس الدائرة الثانية، حضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشخصه إلى جلسة محاكمته، حيث إنه رفض الاستماع إلى مرافعة دفاعه.

وطلب المستشار بدر السبكي، من دفاع مرتضى منصور، بـ إبلاغه بحضور بشخصه إلى جلسة محاكمته في قضية اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.