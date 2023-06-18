عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

استمعت هيئة محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، إلي مرافعة مرتضى منصور، في اتهامه بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وطلب مرتضى منصور، من هيئة المحكمة، بمستند من هيئة المحكمة موجه إلى إدارة فيس بوك وإدارة يوتيوب للتأكد من أن الصفحة التي ذكرتها الشاكية في دعوتها، لا تخصه وليس هو القائم عليها، وليست ملكه.

وأوضح مرتضى منصور خلال مرافعته في اتهامه بالتعدي على موظفة عمومية: "تقدمت إلى هيئة المحكمة بإقرار بأنه حد تاني بيدير  الصفحة، والمحكمة مأخدتش بيه، فلو كده نخاطب الفيس بوك عشان ما نجيش الاقتصادية تاني ياريس".

ورفعت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، الجلسة المنعقدة لمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، في القضية التي تم اتهامه فيها بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، لإصدار القرار نهاية الجلسة.

وطلب مرتضى منصور خلال الجلسة بالتصريح له بالحصول على ما يفيد تقديمه بلاغات للنائب العام ضد الشاكية، بالإضافة لطلبه التصريح بالحصول على ما زعم أنه صدر قرار بوقف الموظفة عن العمل، كما ادعى سابق اتهامها في قضايا رشوة، بحسب محام حضر الجلسة.

وقال مرتضى منصور في مرافعته أمام هيئة المحكمة: أنا عيد ميلادي النهارده وجاي أحتفل معاكم في المحكمة الاقتصادية تقديرا ليكم.

وأردف مرتضى منصور: "أن الموظفة تم وقفها عن العمل من قبل جهتها، وادعت أنها رئيسة اللجنة، والكلام ده مش حقيقي هي شغالة في الجهاز المركزي لكن مش رئيسة اللجنة اللي جات تفتش على نادي الزمالك".

ووصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة؛ لحضور جلسة محاكمته في القضية التي تم اتهامه بها بالاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، والتي من المقرر أن تشهد حضوره.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا في وقت سابق، يفيد بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية التي تحمل رقم 113 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وشهدت أحداث جلسة المحاكمة السابقة طلب المستشار بدر السبكي، رئيس الدائرة الثانية، حضور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بشخصه إلى جلسة محاكمته، حيث إنه رفض الاستماع إلى مرافعة دفاعه.

وطلب المستشار بدر السبكي، من دفاع مرتضى منصور، بـ إبلاغه بحضور بشخصه إلى جلسة محاكمته في قضية اتهامه بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

بعد تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين في الواقعة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

العيدية.. بدء إصدار عملة الـ20 جنيها الجديدة خلال أيام| اعرف شكلها النهائي

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

جاى احتفل بعيد ميلادي.. ننشر مرافعة مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظفين

حشيش وخرطوش.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

حبس شخص لاتجاره في الحشيش بالقاهرة

حبس شخص لحيازته حشيش بالقاهرة

حبس سيدة لحيازتها حشيش وخرطوش بالقاهرة

حبس عصابة تزوير العملات المحلية والأجنبية وترويجها

أنا شرطة.. حبس شخص نصب على أصحاب المحلات بالمرج

كانوا سايقين واحدة.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

ترشيحاتنا

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

يريدون العودة للقتال.. ماذا نصح بوتين جرحى الحرب الأوكرانية؟

أكسيوس: إسرائيل تتراجع عن دعم أوكرانيا بالأسلحة

وزير التعليم : نبذل أقصى جهدنا لتحقيق الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف قرار الاحتلال بتسريع الاستيطان في الضفة

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

يفقد 165 كيلو من وزنه.. أسمن رجل في العالم يهزم السمنة|تفاصيل

في حادثة مأساوية نادرة| دب ينهي حياة مواطن أمريكي.. اعرف التفاصيل

مابتحبش التبذير.. إليسا بنفس الفستان في الكويت وإسكندرية تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عملت مساكنة سنة كاملة قبل الزواج.. طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة «فيديوجراف»

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ