أبرزها ريڤو وليه لأ .. مسلسلات المنصات تسيطر على شهر يونيو

ينتظر محبو الدراما في مصر والوطن العربي، 3 أعمال درامية خلال شهر 6 تعرض على منصتى شاهد وwatch it، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة ..

مسلسل ريڤو

كشفت منصة watch it عن موعد عرض الجزء الثانى من مسلسل “ريڤو” بطولة أمير عيد والمقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل.

وتمكن الجزء الأول من مسلسل ريڤو من العودة إلي تصدر نسب المشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، وذلك بعد الإعلان عن طرح الجزء الثاني خلال الأيام القادمة.



وتدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة. عدد الحلقات مسلسل "ريفو" من المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 10 حلقات.



وأعلن أمير عيد من خلال برنامج “صاحبة السعادة” عن طرح البوم غنائى ثانى لمسلسل ريڤو بالتزامن عرض الموسم الجديد من المسلسل.

مسلسل ليه لأ

كشفت منصة شاهد vip ، عن موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل “ لية لأ” ، الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم .

الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ من المقرر عرضه يوم 22 يونيو الحالي ، حيث تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة .

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا من المقرر ان يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين ابرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض .



مسلسل السفاح

كشف الفنان أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد طرح مسلسله الجديد السفاح.

وقال أحمد فهمي ": المسلسل سيتم طرحه في بداية شهر 6 المقبل على منصة شاهد ويحتوى على 8 حلقات".

ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل على منصة شاهد الأصلية.



ويشارك فهمي في "السفاح" كلًا من باسم سمرة، وركين سعد، وهو من إخراج هادي الباجوري. وينتمي نوعية المسلسل لأعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاه من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي أنتشرت قصته في الصحافة المصرية.