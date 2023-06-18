مفاجأة بشأن رحيل محمد عواد من الزمالك.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن عدم ممانعه الزمالك رحيل محمد عواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "مصدر داخل الزمالك: لا نمانع في رحيل محمد عواد الموسم المقبل، لدينا 3 عروض له لكن القرار النهائي له في النهاية".

خاض محمد عواد، ومصطفى شلبي، وسامسون أكينيولا، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

وخضع الثلاثي لمجموعة من الفقرات التأهيلية الخفيفة ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الفني للفريق، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.