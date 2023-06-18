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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج.. 8 يوليو

ابناؤنا في الخارج
ابناؤنا في الخارج

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج ابتداءا من يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج هم : الطلاب الذين ادوا امتحانات الدور الاول بمصر والمتقدمين للدور الثاني على نظام ابناؤنا في الخارج ، والطلاب الذين ادوا امتحانات ابناؤنا في الخارج بالدور الاول ولهم دور ثاني.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن المستندات المطلوبة لدخول  امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج هي :

بالنسبة للطلاب الجدد المتقدمين من مصر :

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة ابناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار 

-التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الالكترونية
- تسليم اصل شهادة الميلاد الرقم القومي + اصل بيان درجات الدور الاول معتمد من الادارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب الى الادارة العامة للامتحانات بالبريد او باليد

وبالنسبة لطلاب ابناؤنا في الخارج من الدور الاول :
- التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم الجلوس بالدور الاول ، ولا يتم دفع اي رسوم لامتحانات الدور الثاني ولا يتم ارسال اي مستندات

وبالنسبة لامتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين فقط :
تبدأ الامتحانات يوم السبت 8 يوليو 2023 من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وفقا للجداول المعلنة على المنصة الالكترونية

خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الالكترونية ، على ولي الامر اتباع الخطوات الاتية :
- انشاء حساب خاص به على موقع ابناؤنا في الخارج 
-تحديد عدد الابناء المتقدمين لاداء امتحانات الدور الثاني او تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم انشاؤه لولي الأمر
-سداد مبلغ 150 دولار امريكي عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط او امتحانات تحديد المستوى عن كل طالب في اي مرحلة دراسية 
- تسجيل الاستمارة الالكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان ( دور ثاني - تحديد مستوى ) واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة

امتحانات الدور الثاني ابناؤنا في الخارج امتحانات الدور الثاني التربية والتعليم

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