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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء 161 مواطنا عراقيا من السودان

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إجلاء 161 مواطنا عراقياً من السودان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، حسب وسائل إعلام محلية إن :“الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان توجهت الآن إلى بغداد”، وعلى متنها 161 مواطناً”.

كانت قد أعلنت الخارجية العراقية في وقت سابق عن إقلاع طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية متوجهةً إلى مطار بورتسودان الواقع شمال شرق السودان.

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ودخلت صباح اليوم الأحد، الهدنة الجديدة في السودان لتيسير النواحي الإنسانية لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ.

وكانت القوات المسلحة السودانية أصدرت فجر اليوم الأحد، بيانًا أعلنت فيه الموافقة على مقترح هدنة وقف إطلاق مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة.

وقال البيان الذي نشره الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تعلن القوات المسلحة موافقتها على مقترح الميسرين لمحادثات جدة ( المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) بهدنة لتيسير النواحي الإنسانية لمدة ٧٢ ساعة، تبًد اعتبارا من تمام الساعة السادسة صباح يوم ١٨ يونيو ، وتنتهي في الساعة السادسة من صباح يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٣".

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