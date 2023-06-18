عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|هذا السبب وراء تصوير بلوجر للحظة وفاة أبيه .. ونصائح لطلاب الثانوية العامة داخل لجنة الامتحانات

الامتحانات
الامتحانات

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

من أكثر الأشياء أهمية في امتحانات الثانوية العامة هي التعامل بشكل صحيح مع ورقة الامتحانات والبابل شيت، ويعد التحضير الجيد والتعامل السليم معها من الأمور الحاسمة لتحقيق النجاح  وفى هذا الإطار نقدم أبرز نصائح  الدكتورة ايمان الريس استشاري تعليمي وتربوي

 

صور أبوه وهو بيموت .. مرض خطير يعاني منه هذا البلوجر 


سبب التريند هوس للعديد من الأشخاص علي السوشيال ميديا ، وأصبح اي شخص يشتغل كل موقف وتصويره لتصدر التريند .
و كشفت إحدى الدراسات أن الدافع للناس لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة من خلال مشاركة محتوى قيم وممتع يعبر عن أنفسهم.

اكتشاف نوع جديد للأنسولين من «ورق الخس».. بشرى سارة لمرضى السكر

أعلن باحثون بكلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا الأمريكية عن استخلاص نوع من الأنسولين  من  أوراق الخس، ويحتوي على ثلاثة ببتيدات موجودة في الأنسولين الطبيعي ، إليكم التفاصيل 


سعر تيشيرت محمد حماقي بحفل للجامعة الأمريكية يثير الجدل.. مبلغ صادم


وظهر النجم محمد حماقي بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدي  تي شيرت، باللون الأسود، مطبوع عليه من الأمام خطوط بيضاء وأخرى بيج، تبدو من بعيد وكأنها سكاكين، ولكن عند التقريب ستجد أن الخطوط البيج ليست كما تبدو، وفهي كلمة Provenance، وتعني "الأصل" وكان سعره مرتفع 

الصحة المراة الامتحانات الثانوية العامة بلوجر وفاة والد بلوجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

سر ظهور حب الشباب بعد انتهاء المراهقة

طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة الضاني

قبل عيد الأضحى 2023.. اعرف قطعيات اللحوم المختلفة

طريقة عمل كفتة الدجاج بالصلصة بمذاق شهي

خطأ كارثي في أعياد الميلاد يسبّب أمراضًا خطيرة

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكبدة والكلاوي والفشة

نوع من القهوة يسبب السرطان .. خبير يكشف التفاصيل

طريقة عمل صينية البطاطس من دون لحوم

ترشيحاتنا

خسائر غير مسبوقة.. أزمة خطيرة تعصف بـ الجيش الأوكراني بعد هجوم كارثي

صفقات أي كلام.. محمد صلاح يفتح النار على إدارة الزمالك

أمين حلف الناتو: لا ينبغي تجميد الحرب الروسية الأوكرانية بل إيجاد حل عاجل

أخبار الفن.. ظهور نادر للمعتزلة نورا وابنة ظافر العابدين.. تعليق نارى لـ غادة إبراهيم على ملابسها ومشهد جرئ

ادعولها.. والدة الفنانة منة فضالي في العناية المركزة

الإصلاح القضائي في إسرائيل| نتنياهو يتحدى الاحتجاجات والمعارضة تهدد بنسف المفاوضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ