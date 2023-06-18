نشرة المرأة والصحة|هذا السبب وراء تصوير بلوجر للحظة وفاة أبيه .. ونصائح لطلاب الثانوية العامة داخل لجنة الامتحانات

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

من أكثر الأشياء أهمية في امتحانات الثانوية العامة هي التعامل بشكل صحيح مع ورقة الامتحانات والبابل شيت، ويعد التحضير الجيد والتعامل السليم معها من الأمور الحاسمة لتحقيق النجاح وفى هذا الإطار نقدم أبرز نصائح الدكتورة ايمان الريس استشاري تعليمي وتربوي

صور أبوه وهو بيموت .. مرض خطير يعاني منه هذا البلوجر



سبب التريند هوس للعديد من الأشخاص علي السوشيال ميديا ، وأصبح اي شخص يشتغل كل موقف وتصويره لتصدر التريند .

و كشفت إحدى الدراسات أن الدافع للناس لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة من خلال مشاركة محتوى قيم وممتع يعبر عن أنفسهم.

اكتشاف نوع جديد للأنسولين من «ورق الخس».. بشرى سارة لمرضى السكر

أعلن باحثون بكلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا الأمريكية عن استخلاص نوع من الأنسولين من أوراق الخس، ويحتوي على ثلاثة ببتيدات موجودة في الأنسولين الطبيعي ، إليكم التفاصيل



سعر تيشيرت محمد حماقي بحفل للجامعة الأمريكية يثير الجدل.. مبلغ صادم



وظهر النجم محمد حماقي بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدي تي شيرت، باللون الأسود، مطبوع عليه من الأمام خطوط بيضاء وأخرى بيج، تبدو من بعيد وكأنها سكاكين، ولكن عند التقريب ستجد أن الخطوط البيج ليست كما تبدو، وفهي كلمة Provenance، وتعني "الأصل" وكان سعره مرتفع