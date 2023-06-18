سعر تيشيرت محمد حماقي بحفل للجامعة الأمريكية يثير الجدل.. مبلغ صادم

أثار النجم محمد حماقي جدلا كبيرا خلال ظهوره بحفل مقر الجامعة الأمريكية في القاهرة بالتجمع الخامس، مساء السبت 17 يونيو .

وظهر حماقي بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدي تي شيرت، باللون الأسود، مطبوع عليه من الأمام خطوط بيضاء وأخرى بيج، تبدو من بعيد وكأنها سكاكين، ولكن عند التقريب ستجد أن الخطوط البيج ليست كما تبدو، وفهي كلمة Provenance، وتعني "الأصل"، ومن الخلف توجد طباعة على شكل يد دون إصبع "البنصر".

الـتي شيرت يحمل توقيع العلامة التجارية RAF SIMONS، ويصل سعره إلى 506 دولار، أي ما يعادل 46 ألف جنيه مصري.

تيشرت حماقي

ونسق التيشيرت علي بنطلون اسود وكوتشي ابيض واليكم الصور

محمد حماقي

محمد حماقي

محمد حماقي