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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يشعل حفل التجمع الخامس.. صور

صدى البلد

أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في الجامعة الأمريكية وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي ملأ مكان الحفل قبل ساعات من انطلاقته.

حماقي

وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "ياستار، ناويها، نفسي ابقي جنبه، ادرينالين" وغيرها من الأغاني.

ويعكف حماقي في الوقت الحالي علي تجهيز مفاجأة للجمهور من المفترض أن يكشف تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

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ويعيش حماقي خلال هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني، حيث يواصل في الوقت الحالي تجهيز أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا على منصات الموسيقي وموقع اليوتيوب  بعد ألبومه الأخير “يا فاتني”.

حماقي

ويتعاون حماقي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين  ومن أبرزهم أيمن بهجت قمر والملحن تيام طارق ومهندس الصوت ماهر صلاح.

حماقي
الجامعة الأمريكية ألبومه الجديد النجم محمد حماقي الوقت الحالي

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