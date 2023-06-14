حفلات عيد الأضحى .. حماقى بأرض معارض الكويت 29 يونيو

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 29 يونيو بأرض المعارض بدولة الكويت ضمن الاحتفالات بعيد الأضحي.



وبدأت الشركة المنظمة لحفل حماقي الترويج للحفل وذلك من خلال صفحات السوشيال ميديا عبر موقع الصور الشهير انستجرام وفيس بوك.





حماقي يكشف موعد طرح ألبومه

كشف الفنان محمد حماقي، عن موعد طرح ألبوم صيف 2023، الذي يعكف على تحضيراته خلال الفترة الحالية ويتعاون به مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أكثر من أغنية، بالإضافة إلى تحضيره ديو جديد.

أخر حفلات محمد حماقي

أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً ضخماً فى المملكة العربية السعودية ، حيث قدم العديد من أغانيه الناجحة التى أشعلت حماس الجمهور .

وكانت مفاجأة الحفل هو الفنان شريف منير ، الذى حرص محمد حماقي على استقباله على المسرح ، واصر على ان يقوم الأخير بمشاركته فى إحدي الأغاني من خلال اللعب على الدرامز .

وقال محمد حماقي : "إحنا كسبنا شريف منير في مجال التمثيل نجم كبير جدا، مكانش ينفع متبقاش موجود في حياتنا، بس خسرناه في المزيكا ، شريف مزيكاتي كبير أوي ودرامر جامد جدا، ولازم يلعب معانا أغنية".

نشر الفنان شريف منير فيديو جديدا علي المسرح من حفل النجم حماقي بالمملكة العربية السعودية.

وعلق علي الفيديو كاتبا : في آخر زيارة ليالي جدة عدّيت على النجم محمد حماقي في حفلته كانت حفلة جميلة وناجحة جداً واستضافني على المسرح ولعبت معاه أغنية "لو هتسيب"