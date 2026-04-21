الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
اتحاد السلاح : مراكز طلبة وحمزة بقائمة الأفضل 16 عالميا إنجاز مهم

أكد طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، أن النتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة تُعد إيجابية للغاية، في ظل قوة المنافسة ومشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.

وأوضح الحسيني أن احتلال الثنائي عبد الرحمن طلبة ومحمد حمزة المركزين العاشر والحادي عشر على الترتيب،وهما  ضمن قائمة أفضل 16 لاعبًا على مستوى العالم، يمثل مؤشرًا قويًا على تطور المستوى الفني للاعبين المصريين.

وأضاف أن المنافسات شهدت تواجد عدد كبير من المصنفين الأوائل عالميًا، وهو ما يمنح هذه النتائج قيمة مضاعفة، خاصة أن اللاعبين يواجهون مدارس مختلفة وخبرات متنوعة، وهو ما يصب في صالح إعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الجماهير المصرية اعتادت على منصات التتويج من الاتحاد المصري للسلاح، لكن يجب العلم أن الرياضة مكسب وخسارة فلا يوجد لاعب يمكنه الفوز على الدوام، وذلك لا يقلل من أهمية هذه النتائج، مؤكدًا أن أبطال مصر قدمو مستوى فني مميز في بطولة كبرى بحجم كأس العالم يُعد خطوة مهمة في طريق المنافسة على الميداليات خلال البطولات المقبلة.

وتطرق الحسيني إلى نتائج منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت مؤخرًا في البرازيل، مؤكدًا أن المنتخب نجح في تحقيق 3 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبية من خلال يوسف شامل في سيف المبارزة، وفضية عن طريق عبد الرحمن طلبة في سلاح الشيش، وبرونزية لأحمد هشام في سلاح السيف.

وشدد على أن هذه النتائج تعكس قوة القاعدة الناشئة في مصر، وقدرة اللاعبين الصغار على المنافسة عالميًا رغم صغر سنهم خاصة بعد تألق عمر دويدار والذي تأهل لربع النهائي ليحقق المركز الثامن في سلاح السيف.

وأثنى الحسيني على الأداء المميز للاعبات، خاصة في سلاح السيف، مشيرًا إلى بروز أسماء واعدة مثل نجوى نوفل التي حققت المركز الثامن بعد مشوار طويل من النتائج القوية في البطولة إلى جانب لاعبات أخريات قدمن مستويات قوية وحققن مراكز متقدمة، وهو ما يعكس تطور قطاع السيدات بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وأكد أن الاتحاد يعمل على دعم هذه المواهب وصقلها بشكل مستمر، من أجل إعداد جيل قادر على حصد الميداليات في البطولات الكبرى.

واختتم الحسيني تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق مؤخرًا، سواء في كأس العالم أو بطولة العالم للناشئين، يعكس أن السلاح المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من النجاحات في ظل العمل المستمر على تطوير اللاعبين في مختلف المراحل السنية.

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

