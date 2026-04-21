تنطلق الجولة السادسة لمنافسات مجموعة الهبوط ببطولة الدوري يوم الخميس المقبل

وجاءت مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة الهبوط



الخميس 23 أبريل



-المقاولون العرب & الاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان



ـ غزل المحلة & بتروجت: الساعة 8 مساءً على استاد غزل المحلة

الجمعة 24 أبريل



ـ البنك الأهلي & زد: الساعة 5 مساءً على استاد القاهرة الدولي



ـ فاركو & الجونة: الساعة 5 مساءً على استاد برج العرب



ـ طلائع الجيش & كهرباء الإسماعيلية: الساعة 8 مساءً على استاد جهاز الرياضة



ـ الإسماعيلي & مودرن سبورت: الساعة 8 مساءً على استاد الإسماعيلية.

السبت 25 أبريل



ـ حرس الحدود & وادي دجلة: الساعة 5 مساءً على استاد حرس الحدود.

ويحتل فريق وادي دجلة صدارة مجموعة الهبوط

برصيد 38 نقطة