تنطلق الجولة السادسة لمنافسات مجموعة الهبوط ببطولة الدوري يوم الخميس المقبل
وجاءت مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة الهبوط
الخميس 23 أبريل
-المقاولون العرب & الاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان
ـ غزل المحلة & بتروجت: الساعة 8 مساءً على استاد غزل المحلة
الجمعة 24 أبريل
ـ البنك الأهلي & زد: الساعة 5 مساءً على استاد القاهرة الدولي
ـ فاركو & الجونة: الساعة 5 مساءً على استاد برج العرب
ـ طلائع الجيش & كهرباء الإسماعيلية: الساعة 8 مساءً على استاد جهاز الرياضة
ـ الإسماعيلي & مودرن سبورت: الساعة 8 مساءً على استاد الإسماعيلية.
السبت 25 أبريل
ـ حرس الحدود & وادي دجلة: الساعة 5 مساءً على استاد حرس الحدود.
ويحتل فريق وادي دجلة صدارة مجموعة الهبوط
برصيد 38 نقطة