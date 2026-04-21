الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصر تقود انطلاقة جديدة لتطوير الرماية في أفريقيا على هامش بطولة العالم للناشئين

الرماية
الرماية
محمد سمير

شهدت فعاليات بطولة العالم للرماية للناشئين 2026 (مسدس، بندقية، خرطوش)، المقامة حالياً في مصر، تنظيم ورشة عمل مشتركة جمعت بين الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) والاتحاد الأفريقي للرماية (ASSF)، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير رياضة الرماية داخل القارة الأفريقية.

ركزت ورشة العمل على بحث سبل النهوض بمستوى اللعبة في الدول الأفريقية، من خلال وضع رؤى مستقبلية وخطط عمل تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الفنية، إلى جانب دعم برامج اكتشاف المواهب الشابة، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز من فرص المنافسة على المستوى العالمي.

وأكد المشاركون أن استضافة مصر لهذه الفاعلية تمثل خطوة مهمة نحو قيادة عملية التطوير في القارة، حيث تمثل نقطة انطلاق حقيقية لمشروعات التعاون بين الاتحادين الدولي والأفريقي، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات تنظيمية وخبرات رياضية متقدمة في مجال الرماية.

وفي هذا السياق، توجه لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، بالشكر إلى مصر على حسن التنظيم والاستضافة، مؤكداً أن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة لدعم الرماية في أفريقيا، وقال: “نشكر مصر على هذا التنظيم المتميز، وهذه الورشة تعكس التزامنا بدعم الاتحادات الأفريقية وتطوير اللعبة في القارة، وسنعمل على تقديم برامج ومبادرات تساهم في رفع مستوى الرماية الأفريقية إلى آفاق أوسع”.

من جانبه، أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن ورشة العمل تمثل بداية حقيقية لتنفيذ خطط تطوير شاملة داخل القارة، مشيراً إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على دعم الكوادر والبنية التحتية.

وقال: “نحرص من خلال هذه الورشة على وضع أسس قوية للتعاون مع الاتحاد الدولي، بما يضمن تطوير الرماية في أفريقيا وخلق قاعدة عريضة من الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً”.

وشهدت ورشة العمل حضور عدد من القيادات الرياضية البارزة، على رأسهم رئيس الاتحاد الدولي للرماية، والسكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، إلى جانب رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، فضلاً عن رؤساء الاتحادات الأفريقية، الذين حرصوا على المشاركة في مناقشة مستقبل اللعبة داخل القارة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع لتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى التنافسية للرماة الأفارقة، بما يسهم في تحقيق نتائج متميزة في البطولات العالمية المقبلة، ويعكس تطور الرياضة في القارة السمراء.

