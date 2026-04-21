بعد استعادة بريقه.. مانشستر يونايتد يؤمّن مستقبل ماينو بعقد جديد

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد من حسم ملف تجديد عقد لاعبه الشاب كوبي ماينو، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي يعكس ثقة الإدارة في قدراته ومستقبله داخل "أولد ترافورد".

وكان مستقبل لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا محل شك خلال الفترة الماضية، في ظل تراجع دوره مع الفريق تحت قيادة المدرب السابق روبن أموريم، وهو ما أثار التكهنات حول إمكانية رحيله بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

لكن الأمور تغيرت بشكل واضح مع تولي مايكل كاريك القيادة الفنية، حيث نجح ماينو في استعادة مكانته داخل التشكيل الأساسي، ليصبح أحد الركائز المهمة في خط الوسط، بفضل أدائه المتوازن وقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن"، فإن اللاعب وافق بشكل شفهي على توقيع عقد جديد يمتد لخمس سنوات، مع زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي ليصل إلى نحو 150 ألف جنيه إسترليني، في خطوة تُعد بمثابة مكافأة على تطوره اللافت هذا الموسم.

وشارك ماينو في 25 مباراة بمختلف البطولات، وقدم خلالها 3 تمريرات حاسمة، وهو ما يعكس تصاعد تأثيره داخل الفريق، ويؤكد أن إدارة النادي تسعى للحفاظ عليه كجزء من مشروعها المستقبلي.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة النادي لإعادة بناء الفريق والاعتماد على العناصر الشابة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمثل ماينو أحد أبرز المواهب التي يعول عليها "الشياطين الحمر" خلال السنوات المقبلة.