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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرس السواحل الفلبيني ينقذ 120 شخصا بعد اشتعال النيران في عبارة وسط البحر

حريق عبارة وسط البحر
حريق عبارة وسط البحر في الفلبين

قال خفر السواحل الفلبينية إنه تم إنقاذ جميع الأشخاص الـ 120 الذين كانوا على متن عبارة اشتعلت فيها النيران في البحر بوسط الفلبين اليوم، الأحد.

وأضاف خفر السواحل أن النيران اشتعلت في السفينة M / V Esperanza Star التي كانت تقل 65 راكبا و55 ضابطا وطاقما أثناء إبحارها من جزيرة سيكويجور في الجنوب إلى جزيرة بوهول القريبة.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء من خفر السواحل على متن سفينة أخرى: “استخدموا خراطيم المياه وأعلنوا اندلاع الحريق حوالي الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، سبب الحريق ما زال مجهولا”.

كانت سفينتان لخفر السواحل تشاركان في عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ ما زالتا في المياه بالقرب من الحريق. 

ولم يتم الكشف عن مكان وظروف الركاب وأفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم.

الفلبين، وهي أرخبيل يضم أكثر من 7600 جزيرة، لديها سجل ضعيف فيما يتعلق بالسلامة البحرية، حيث غالبًا ما تكون السفن مكتظة والعديد من السفن القديمة قيد الاستخدام.

في مارس، اشتعلت النيران في عبارة تقل نحو 250 شخصًا في جنوب الفلبين، ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين شخصًا، من بينهم رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر.

 

اشتعال النيران خفر السواحل الفلبيني رجال الإطفاء مكافحة الحرائق

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