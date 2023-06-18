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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل الشعب الجمهوري بالحوار الوطني: يجب إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات

الدكتورة أمل عصفور
الدكتورة أمل عصفور الأستاذة الجامعية

قالت الدكتورة أمل عصفور أستاذة جامعية، خلال جلسات الحوار الوطني، إنها تقدم رؤية حزب الشعب الجمهوري، قائلة: أولا نحن نعلي حق الفرد في التعليم و الإبداع والابتكار في البحث العلمي المستنير من واقع الحقوق التي اتاحها لنا الدستور المصري.

وتابعت أمل عصفور، خلال مداخلة نقلتها  فضائية اكسترا نيوز، أن وزير التعليم العالي قد تحدث عن وجود لائحة اخلاقيات البحث العلمي وهذه اللائحة الحكومة بصدد الانتهاء منها للتأكيد على حقوق البحث العلمي و حقوق الباحثين وإتاحة الفرصة لهم للقيام بدور إيجابي.


‏وأضافت : يجب أن يكون هناك قانون تبادل المعلومات الأكاديمية لدعم البحث العلمي  ويجب إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات خصوصا في مجال البحث العلمي، ومواد القانون 55 تحتاج إلى إعادة تحديث.

حرية للباحث في الحصول على المعلومة

ونوهت يجب ضرورة التفاعل بين الجامعات على مستوى العالم وأن يكون هناك حرية للباحث في الحصول على المعلومة، ونحتاج للنظر في هذا القانون، وضروري جدا أن تقوم الأكاديميات والجهات ذات الصلة بعملية البحث العلمي بالنظر في المواد الخاصة بأدائها للسماح بحرية اكبر للباحثين.

حزب الشعب الجمهورى الدكتورة أمل عصفور جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني الجامعات

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