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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: نشهد حالة حقيقية من تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الفترة الماضية شهدت تمكينا حقيقيا للشباب المصري من خلال عدة مؤتمرات منذ عام 2016 الذي أطلق عليه عام الشباب المصري.

وأضاف النائب أحمد فتحي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه أصبح لدينا ما يسمى التمكين السياسي للشباب من خلال الحديث المتبادل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشباب في مختلف مؤتمرات الشباب.

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه تم الاستجابة لمطالب الشباب بتأهيلهم وتدريبهم وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي قدمت التدريب للشباب على أعلى مستوى وأصبحوا يتقلدون المناصب القيادية في الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية ومختلف الوظائف.

المجتمع المدني

وأشار إلى أنه تم العمل على أن يتواصل الشباب مع منظمات المجتمع المدني للعمل على أرض الواقع بشكل فعلي أكثر وأن يكون هناك لغة تفاهم بين القيادات الشبابية وقيادات منظمات المجتمع المدني.

وأكد أن الحوار الوطني كان من أهم أهدافه تمكين الشباب والاستماع للتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب.

الأكاديمية الوطنية الأكاديمية الوطنية للتدريب التمكين السياسي الحوار الوطني الرئيس السيسي

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