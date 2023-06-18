الشناوى يكشف مصيره مع الأهلى وسر الفوز بدوري أبطال إفريقيا.. الثلاثاء

يكشف محمد الشناوى حارس النادى الأهلى ومنتخب مصر الكواليس الخاصة بتتويج الأهلى ببطولة افريقيا للمرة الحادية عشر بعد الفوز على الوداد المغربى بمجموع مباراتي الذهاب والاياب في نهائي دوري الأبطال.

ويحل الشناوى حارس الأهلي ومنتخب مصرضيفا على برنامج مان تو مان على قناة أبو ظبى الرياضية للحديث عن كل التفاصيل الخاصة بمستقبله مع النادي الأهلي .

ويتحدث الشناوى خلال البرنامج الذى يقدمه يعقوب السعدى وسيتم اذاعته مساء الثلاثاء على قناة أبو ظبى الرياضية عن مصيره مع الأهلى بعد تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية .

ويبوح الشناوى بكثير من الأسرار والمواقف التي أحاطت بمسيرته وعن أبرز التحديات والأمنيات و قصة عشقه للأهلي.