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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خناقة.. 7 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وكلب ويتعدون على الماره بالمنتزه

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  متضمناً قيام أحد الأشخاص بتحطيم نوافذ سيارتان متوقفتان بجانب الطريق وسرقة ما بداخلهما بمحافظة الإسكندرية.   

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من الأهالى بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وبحوزتهم كلاب بالتعدى على المارة بالضرب والسب محدثين إصابات بهم .

 وبالإنتقال إلى محل البلاغ تم ضبط كلٍ من طرف أول (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (3 قطع أسلحة بيضاء) ، طرف ثان (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (3 قطع أسلحة بيضاء) جميعهم مقيمين بدائرة القسم .

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقر أحد المتهمين من الطرف الأول بنشوب مشادة كلامية بينه وأحد المتهمين من الطرف الثانى لتسبب الكلب الخاص بالمتهم الأخير فى إحداث إصابه به بالقدم  فقام على أثرها بالإستعانة بمُناصريه والتوجه للمنطقة محل سكن الأخير وقاموا بالتعدى عليه وأقاربه بالضرب ، مما تسبب فى وجود بعض التلفيات بالزجاج لعدد (4) سيارات تصادف توقفها بالشارع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسلحة بيضاء الأجهزة الامنية الاسكندرية التواصل الإجتماعي فيس بوك النيابة العامة قسم شرطة أول المنتزه لأجهزة الأمنية

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