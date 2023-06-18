ليلى علوي: فيلم شوجر دادي ليس الجزء الثاني من «ماما حامل»

عبرت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بعد نجاح فيلم "شوجر دادي" في دور العرض، قائلة: "فيلم شوجر دادي مختلف عن ماما حامل، وليس الجزء الثاني منه، والحدوتة ليس لها علاقة بقصة ماما حامل، فـ شوجر دادي حدوتة ومعالجة أخرى، بقصة مخالفة، لكنها معمولة بحرفية" .

وتابعت ليلى علوي، خلال لقاء عبر " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، :"مؤمنة دائماً بالأرزاق وأن تقديرات الله تختلف، ومكنتش متوقعة هذا النجاح الباهر، لكن كنت على الأقل مؤمنة أننا بنعمل حاجة لذيذة وسوف تحقق نجاحاً.



ولفتت ليلى علوي، أنه من الطبيعي ان تعمل مع أجيال مختلفة سواء مخرجين او فنانين، وهذا ليس جديداً بل من بداية حياتي، قائلة : "ما حستش بغربة وسطهم، بالعكس، بيضفوا ليها ".



وعن اللايت كوميد في تجربتي ماما حامل وشوجر دادي، قالت: نوعية مطلوبة لدى الجماهير، وإحنا شعب بنحب نضحك وبنحب الضحك، خاصة إذا كانت الاعمال بسيطة ومش مفتعلة ولذيذة في الاطار الكوميدي ".



واصلت : " أنا عملت كوميدي كتير قبل كده وأنا لسه بعمل دراما وأنا بحب التنوع وبيوحشني التنوع دائماً وعملت بعد ماما حامل 200 جنيه وبعدين شوجر دادي ودلوقتي بجهز فيم جديد ".

وكشفت أنها قررت أن العالم الحالي : ملقتش النص الي يجذبني ويوم مابنلاقي ورق حلو بنمسك فيه وأنا بحب السينما لأنها أقل في المجهود وأنا مش عايزة دراما 30 جلقة وزهقت من هذه الفكرة وبحب الاعمال القصيرة ذات 15 حلقة أو خمس حلقات حتى ".



وردت : إحنا الفنانين بنتعب برضه مثلاً أنا صحيت في السادسة صباحاً للتصوير وغادرت الاستوديو في السابعة مساء يعني مش نايمة ".



واستطردت : "في ساعات بنعيط من التعب والاجهاد وبنشتغل 24 ساعة لأني ببقى عايز أعمل أحسن حاجه وبقاوم أي إحساس بالتعب جوايا ومش أنا لوحدي الي ممكن أعيط من التعب فيه فنانين كتير كده ".



وكشفت أنها شعرت بسعادة بالغة في تجربة شوجر دادي، قائلة : كنا بنشتغل بروح وحب دائم والميرغني بحبه أوي ضحكني كتير ودمه خفيف وطيب اوي ".

https://fb.watch/lf9uq5y3Pa/?mibextid=Nif5oz