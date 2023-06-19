السعودية.. بيان عاجل من الأمن العام بشأن تصاريح الحج الرسمية

أعلن الأمن العام في الممكلة العربية السعودية، أمس الأحد، عقوبة من يحملون الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح حج رسمية من الدولة، مشددا أنهم سيعاقون أشد العقاب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الأمن العام السعودي: "إن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والإبعاد من المملكة إن كان وافدًا".

وأعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الأحد، أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.

وقالت المحكمة العليا في بيان، “عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء اليوم الأحد؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن اليوم الأحد هو غرة شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء، الموافق للسابع والعشرين من شهر يونية، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه”.