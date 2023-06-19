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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس جابر: لم أشارك في 25 يناير وشعرت بزيف الموضوع منذ البداية

صدى البلد

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إنها لم تنزل ميدان التحرير إطلاقًا في 25 يناير، مضيفة: "حسيت إن الموضوع مزيف من أول لحظة".  
 

وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "علشان يبقى واحد اسمه خالد سعيد أيقونة الثورة، إيه الكلام الفارغ ده، مبلعتش الموضوع واتشتمت وقتها".

ابني نزل من ورايا


وتابعت: "ابني نزل من ورايا أول يومين وعرفت بعدها وكلمته قالي لا خلاص مش نازل، قولتله ليه قالي رابع يوم جاي أدخل لاقيت ناس ملتحية واقفة محاوطة الزحام كله وبيطلب مني البطاقة وروحت ماشي" مؤكدة أن الإخوان في هذا التوقيت كانوا سيطروا على الأمر.


وأردفت: "علشان كدة أعتبر أن 25 يناير هي طليعة الطابور، يعني أدخل أنت وإحنا وراك" مؤكدة أن الموضوع ليس صدفة.

الإخوان الدكتور محمد الباز الدكتورة لميس جابر برنامج الشاهد ثورة دكتور محمد الباز

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