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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز: الفترة المقبلة سنشهد انتعاشة في سوق الشائعات

صدى البلد

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الفترة المقبلة سنشهد انتعاشة في سوق الشائعات التي لها أهداف.


وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن هناك من يريدون تصوير مصر أنها بلد فاشلة لذلك يلجأون لإطلاق الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة.


وتابع: "يقولك إن في عجز في السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق، لأن مطلق الشائعة عارف إنه لو هناك نقص في السلع ده مؤشر خطر".

الرئيس


وأشار الباز أن الرئيس السيسي ورئيس الحكومة ووزير التموين أكدوا أن مصر لديها احتياطي من السلع والمنتجات الغذائية.


واستكمل: "مطلق الشائعة يريد رسم صورة معينة، والناس تكذب ذلك على الأرض الناس بتنزل الأسواق وتشتري ومفيش أي نقص".


وأكد الباز أن مطلقي الشائعات لن يتوقفوا عن ذلك، مضيفًا: "إحنا بنحتفل بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، وداخلين بعد كدة انتخابات رئاسية، فالفترة اللي جاية فيها انتعاش لسوق الشائعات، أرجوا إن الناس تنبه وتأخذ بالها ومش عاوزين حد يشككنا في اللي إحنا شايفينه بعنيننا".

إطلاق الشائعات الدكتور محمد الباز الرئيس السيسي السلع والمنتجات الشائعات

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