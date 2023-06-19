باستخدام الذكاء الاصطناعي.. شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة شيماء سيف صورا جديدة بتغير في شكلها بأستخدام الذكاء الاصطناعي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت الفنانة شيماء سيف بملامح و شكل مختلف، ووزن أقل، مما لاقت تفاعلًا و اندهاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن علقت الفنانة شيماء سيف، علي دورها في مسلسل "١٠٠٠ حمد الله على السلامة" بالمشاركة مع الفنانة يسرا ونخبه من الفنانيين المتميزين، والذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.



وأضافت "شيماء سيف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي ، أنها قامت بالبكاء بشدة بعد الإنتهاء من مسلسل ١٠٠٠ حمد الله على السلامة، بسبب تعلقها الشديد بطاقم العمل بشكل كامل نظرا لتعاونهم الجميل.

وتابعت شيماء سيف، أنها كانت تقوم باشياء ترفيهية غير معتادة أثناء قيامهم بالتصوير حتي لا يكون هناك شعور بالملل أو الضيقة أثناء التصوير.