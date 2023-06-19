موجة طقس سيئ تضرب المملكة.. السعودية تحذر مواطنيها

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية موجة من الطقس السيئ الساعات المقبلة في المملكة.

وجاء في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

وتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .