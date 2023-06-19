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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبداللاه: مصر لديها طاقة لتصدير المنتجات والمشروعات الاستثمارية في قطاع المقاولات

صدى البلد

قال  داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن مصر من أكبر الدول التي لديها شركات كبرى في مجال المقاولات والبنية التحتية، ومثل هذه القطاعات سيستفيد القطاع الخاص المصري من فتح الأسواق أمامها مع سريان اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية،  حيث إن  مصر لديها بالفعل طاقة لتصدير المنتجات والمشروعات الاستثمارية في عدد من القطاعات ، فعلى سبيل المثال  تشييد مجموعة السويدي سدا ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربية في تنزانيا.

وأضاف عبد اللاه فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن المستهدف تحقيق النمو فى قطاع البنية التحتية والمقاولات  في سياق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وهو ما يحقق المصلحة المشتركة للقارة وأيضا لمصر.


وحول المزايا والضمانات التي تحققها الاتفاقية لأصحاب الأعمال والمستثمرين ، أوضح  عبد اللاه  أن من أهم المميزات  أن الاتفاقية ستساهم فى فتح الأسواق الافريقية أمام المنتجات والاستثمارات المصرية والأفريقية على حد سواء، كذا الاستفادة من أسواق الدول المجاورة بمختلف القارات الأخرى التى وقعتها مصر، وبمجرد أن تفتح لا يمكن أن تغلق مجددا، وأيضا حماية الاستثمارات ومنح التسهيلات، حيث تقدم الاتفاقية التسهيلات إذا كانت الاستثمارات في واحدة من دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتترتب على ذلك حقوق قانونية، وإجراءات للحماية، لذا فإن تحسين مستوى حماية الاستثمارات هو أحد ما يقدمه الاتفاق.


وحول ما تقدمه منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للمستثمر والمنتج الإفريقي في مواجهة اتفاقات أخرى للتجارة الحرة بين دول إفريقية ودول كبرى وتكتلات غير إفريقية قال عبد اللاه إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية تقدم معاملة تفضيلية للمستثمر الإفريقي لكونه يقع ضمن هذه القارة ويستثمر بإحدى دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCAFTA)، واستثماراته داخل دولة تقع ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية

وتابع قائلا :" الأمر الذي يعني أنه سيحظى بمعاملة تفضيلية على امتداد دول القارة، كما سيحظى أيضا بمعاملة تفضيلية لصادراته قياسا إلى ما تناله دولة ثالثة ليست ضمن منطقة التجارة الحرة".

 

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