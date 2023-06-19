عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يكشف العديد من الكواليس.. تفاصيل لقاء الشناوي مع الإعلامي يعقوب السعدي

الشناوي مع يعقوب
الشناوي مع يعقوب السعدي

يحل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، ضيفا على الإعلامي يعقوب السعدي في برنامج "مان تو مان" والمُذاع على قناة أبو ظبي الرياضية، في حوار شامل يتحدث خلاله قائد الأهلي عن العديد من الكواليس وذلك بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكشف الشناوي خلال حواره مع الإعلامي يعقوب السعدي، العديد من الكواليس والأسرار بمختلف الملفات، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز مع النادي الأهلي ومساهمته في حصد الألقاب خلال الفترة الأخيرة محليا وكذلك على المستوى الأفريقي.

ونشر الإعلامي يعقوب السعدي صورا مع الشناوي عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب مُعلقا: "محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، حارس من فئة الكبار، كما أنه إنسان رائع له كاريزما خاصة وحضور آسر، الشناوي كان ضيفنا يوم الجمعة الماضي في برنامج"مان تو مان" تحدثنا سويا في كل الملفات وكشف الأسرار وحقيقة الشائعات" 

وتُذاع حلقة محمد الشناوي مع الإعلامي يعقوب السعدي يوم الثلاثاء المقبل، في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو رجع لـ20 جنيه|هبوط غير مسبوق بأسعار الأرز لأول مرة منذ شهور

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

جامعة الزقازيق تحيل طالبا إلى مجلس التأديب لازدرائه الدين الإسلامي

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

حدث ليلا .. سقوط كوبري مشاة أمام جامعة مصر الدولية .. بيان عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى

الجرام نزل 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أمريكا تجدد معارضتها للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية

شركة صناعات معدنية سعودية كبرى تعتزم الاستثمار في مصر

كبير الدبلوماسيين الصينيين لـ بلينكن: عليكم الاختيار إما التعاون أو الصراع

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 19-6-2023

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

احذر.. السجن المشدد للترويج للعملات المزورة في قانون العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان الريش.. سعر صادم لإطلالة بوسي تشعل السوشيال ميديا

نشرة المرأة و الصحة|سعر فستان أسما شريف منير..الصداع وضعف البصر.. أعراض مرض خطير

سعر فستان أسما شريف منير الجدل.. رقم صادم

طريقة عمل صدور دجاج مشوية.. صحية وشهية

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ