يكشف العديد من الكواليس.. تفاصيل لقاء الشناوي مع الإعلامي يعقوب السعدي

يحل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، ضيفا على الإعلامي يعقوب السعدي في برنامج "مان تو مان" والمُذاع على قناة أبو ظبي الرياضية، في حوار شامل يتحدث خلاله قائد الأهلي عن العديد من الكواليس وذلك بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكشف الشناوي خلال حواره مع الإعلامي يعقوب السعدي، العديد من الكواليس والأسرار بمختلف الملفات، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز مع النادي الأهلي ومساهمته في حصد الألقاب خلال الفترة الأخيرة محليا وكذلك على المستوى الأفريقي.

ونشر الإعلامي يعقوب السعدي صورا مع الشناوي عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب مُعلقا: "محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، حارس من فئة الكبار، كما أنه إنسان رائع له كاريزما خاصة وحضور آسر، الشناوي كان ضيفنا يوم الجمعة الماضي في برنامج"مان تو مان" تحدثنا سويا في كل الملفات وكشف الأسرار وحقيقة الشائعات"

وتُذاع حلقة محمد الشناوي مع الإعلامي يعقوب السعدي يوم الثلاثاء المقبل، في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية.