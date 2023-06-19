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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الصحة الفلسطينية توجه بإرسال احتياجات طبية إلى مستشفيات جنين بشكل عاجل

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة،  بإرسال ما يلزم من احتياجات طبية، تشمل أدوية ومستلزمات طبية ووحدات دم، إلى مستشفيات جنين بشكل عاجل، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى 3 شهداء بينهم طفل و37 إصابة، بينهم 9 بجروح خطيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها،  صباح اليوم الإثنين، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

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