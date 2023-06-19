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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان جربة للسينما العربية يفتتح دورته الثانية

صدى البلد

افتتح مهرجان جربة للسينما العربية في تونس دورته الثانية بحضور عدد من نجوم السينما وصناع الأفلام، وكُرمت خلال حفل الافتتاح النجمة التونسية الكبيرة مني نور الدين رئيس شرف المهرجان، والنجمة إلهام شاهين تكريما خاصا من قبل إدارة الخطوط التونسية بحضور المدير العام للمهرجان الدكتورة عبلة الأسود .

قدم حفل الافتتاح الإعلامية التونسية انصاف بن يحياوي ، والإعلامي والكاتب الصحفي المصري جمال عبد الناصر، وفي كلمتها قالت د. عبلة الأسود المدير العام لمهرجان : اعتبر هذه الدورة هي الأولى فعليا لمهرجان جربة السينمائي،  لأن الدورة الماضية كانت تأسيسية، وبالرغم من أن هذه الدورة هي الثانية لكنها تعتبرها الدورة الأولى بشكل فعلي، وأنها محبة للفن والفنانين وأنها تعتبر هذه الدورة تجربة خاصة وملهمة وبها تحديات كبير لمواصلة ماحققه المهرجان في الدورة التأسيسية الأولى، وأنها عملت في  تلك الدورة على زيادة عدد الأفلام المشاركة والضيوف.

ورحبت مديرة المهرجان  بكل ضيوف المهرجان وأشارت إلى أنها تحب القاهرة وتعتبر نفسها من القاهرة، وقالت إن المهرجان يستطيع إثبات وجوده كرقم جديد ومتميز بين المهرجانات الفنية في المنطقة ولذلك كان شعاره هذا العام "بالسينما نلتقي ونرتقي ".

وشكرت المخرج عمر عبد العزيز والفنانة الهام شاهين وكل صناع الفيلم المصري المشارك بالمسابقة الرسمية " ٢ طلعت حرب " على دعمهم المهرجان بالحضور وايضا وجهت الشكر إلى الخطوط التونسية التي كانت من أهم الداعمين للمهرجان هذا العام .

واستدعي مقدمي الحفل انصاف اليحياوي وجمال عبد الناصر الفنانة منى نور الدين لتقول كلمة فقالت : شعرت بالخوف عندما  تواصلت معي الدكتورة عبلة الأسود وطلبت مني تولى الرئاسة الشرفية للمهرجان ، لأني أدركت مدى صعوبة تدشين المهرجانات السينمائية وحجم التحديات التي يواجهها القائمون عليها، والحقيقة أن عبلة الاسود تتمتع بثقة بالنفس وإرادة قوية مكناها من تحقيق مرادها"، وختمت حديثها قائلة : تشرفت بقبول المنصب ومتحمسة لكافة فعاليات المهرجان. 

وقالت النجمة إلهام شاهين ضيف شرف المهرجان: أؤمن بالمهرجانات التي تنشر الثقافة والفن لأنها دائماً عنوان التحضر وأحيي دكتورة عبلة الأسود على اصرارها وارادتها والتي بذلت الكثير من الجهد لأنها تعمل بمفردها،  وأعلم جيداً أن فكرة إقامة مهرجانات ليس بأمراً سهل ولهذا سألتها.. لماذا تفعلين كل هذا الجهد في إقامة مهرجان وأنت ناجحة في مجالات أخرى كالرياضة وأيضاً في العمل الأكاديمي والتثقيفي؟، فقالت لأني أحب الفن والثقافة بين الشعوب العربية وغير العربية، ولهذا أنا ادعمها دائما حتى وإن كان هناك نواقص نحن ندعمك ونفهم ما تقدمينه للفن والثقافة، وأتمنى أن يكون المهرجان كل سنة في الأفضل من ذي قبل.


وأشارت شاهين إلى أن ما يهمنا هو الثقافة ونريد أن يعرف الجمهور الأفلام وتزداد ثقافته السينمائية، واختتمت حديثها متمنية أن يكون المهرجان ناجح عام بعد عام وأرحب بالفنانة التونسية القديرة منى نور الدين الرئيس الشرفي للمهرجان.

بعدها استعرضت الاعلامية انصاف اليحياوي الكثير من فعاليات المهرجان وتفاصيله ، وأيضا قدم الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر أعضاء لجان التحكيم وقام باستدعائهم علي المسرح ، وأيضا استدعي صناع الفيلم المصري " 2 طلعت حرب " ليتحدثوا عن تجربتهم مع المهرجان وهم المخرج الكبير مجدي أحمد علي ، والفنانين أحمد مجدي وياسمين الخطيب ، وشريف حلمي ، وفي النهاية صعد المخرج عمر عبد العزيز الذي سيقدم ويشارك في مائدة مستديرة عن صناعة الفيلم وما يواجه الانتاج المشترك مع معوقات .

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